السعودية اليوم / أمانة جدة تغلق مواقع مخالفة لتجهيز وسلخ الأنعام



جدة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

ضبطت أمانة محافظة جدة ممثلة بإدارة المسالخ والنفع العام بمشاركة بلدية العزيزية الفرعية وشرطة محافظة جدة أربعة مواقع لتجهيز وسلخ الأنعام وتم إغلاقها ، ضمن نطاق حي العزيزية.

وبينت الأمانة أن عمليات الضبط تمت بسبب الذبح العشوائي داخل المواقع المرصودة في ظروف بيئية تفتقر للاشتراطات الصحية مما يعرض المستهلك لخطر الإصابة بالأمراض .

// انتهى //

21:47ت م

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