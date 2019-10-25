السعودية اليوم / تركي آل الشيخ: ٨٠٪؜ من أهداف موسم الرياض تم تحقيقها في أول ١٠ أيام



الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم عن الوصول إلى 80 ٪؜ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.

ورفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير

ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.

// انتهى //

21:46ت م

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الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسأعلن معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه رئيس موسم الرياض الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ اليوم عن الوصول إلى 80 ٪؜ من الهدف المطلوب تحقيقه في آخر الموسم، بعد مضي عشرة أيام فقط من انطلاقته.ورفع معاليه الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- على دعمه ورؤيته وتوجيهاته التي أسهمت في هذا النجاح بعد توفيق الله.ويعد موسم الرياض الذي بدأ في الـ 11 من الشهر الجاري هو الموسم الأكبر في المملكة، حيث يقدم للزوار من داخل المملكة وخارجها فعاليات في 12 منطقة في مختلف مدن العاصمة الرياض، وتستمر حتى منتصف ديسمبر المقبل.// انتهى //21:46ت م0140

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