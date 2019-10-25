السعودية اليوم / مصرع أربعة في انهيارات أرضية باليابان



طوكيو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

لقى أربعة أشخاص مصرعهم وفقد أثنين آخرين اليوم في انهيارات أرضية باليابان.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "بحلول الساعات الأولى من صباح اليوم, كان أربعة أشخاص قد لقوا مصرعهم وأصبح اثنان آخران في عداد المفقودين في مقاطعة تشيبا".

وأضافت الهيئة أنه جرى تحويل مسار عدد من الرحلات الجوية نتيجة تساقط الأمطار.

// انتهى //

21:18ت م

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