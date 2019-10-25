السعودية اليوم / وزيرة الثقافة المالية تلتقي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي



باماكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

التقت معالي وزيرة الثقافة في جمهورية مالي، رحمة الله جالو، في مكتبها بالعاصمة باماكو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية

// انتهى //

20:08ت م

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باماكو 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسالتقت معالي وزيرة الثقافة في جمهورية مالي، رحمة الله جالو، في مكتبها بالعاصمة باماكو، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مالي خالد بن مبروك الخالد.وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مالي، ومناقشة أوجه التعاون المشترك لا سيما في مجال التبادل الثقافي بين البلدين الصديقين.// انتهى //20:08ت م0130

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