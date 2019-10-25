السعودية اليوم / سمو نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي القيادة لوالد وذوي الشهيد "كليبي"



العارضة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

نقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير

وأعرب سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

حضر العزاء محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر.

//انتهى//

20:02ت م

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العارضة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسنقل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان اليوم، تعازي ومواساة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية ، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، لوالد وذوي شهيد الواجب الجندي أول ابراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام، الذي استشهد بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.وأعرب سمو نائب أمير المنطقة خلال زيارة العزاء التي قام بها لوالد وذوي الشهيد في منزلهم بمحافظة العارضة، عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله عز وجل أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.فيما أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم للقيادة الرشيدة ولسمو أمير المنطقة, وسمو نائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز والشرف للدفاع عن الدين والوطن الغالي.حضر العزاء محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر.//انتهى//20:02ت م0129

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