السديس للعاملين على باب الملك عبدالعزيز: أنجزوا أعمال الصيانة في أسرع وقت

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

تفقد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، باب الملك عبدالعزيز للاطلاع على آخر الأعمال والإنشاءات الجارية، حيث رافقه وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام أحمد بن محمد المنصوري ووكيل الرئيس العام للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس سلطان بن عاطي القرشي والوكيل المساعد للمشاريع والدراسات الهندسية المهندس محمد بن سليمان الوقداني وعدد من المهندسين العاملين على المشروع.

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وأكد الرئيس العام خلال الجولة على أهمية مضاعفة كافة الجهود القائمة بالمشروع والعمل على مدار الساعة بروح الفريق الواحد لإنهائها في أسرع وقت ممكن مع مراعاة الإتقان والجودة في العمل، مبينًا أن باب الملك عبد العزيز شريان أساسي لتنظيم دخول وخروج المصلين في المسجد الحرام؛ لذا يجب الإخلاص والأمانة واستشعار المسؤولية العظمى في خدمة المسجد الحرام على الوجه الأكمل.

وشكر الشيخ السديس في ختام جهود العاملين على الإنشاءات من مهندسين وعمال، حاثًّا إياهم على بذل المزيد من الجهود في سبيل خدمة هذا البيت العتيق لما تلقاه المشاريع القائمة بالمسجد الحرام من اهتمام بالغ من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.