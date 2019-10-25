سياح يزورون المملكة لأول مرة: شعب سخي وجنة مفقودة على الأرض

2019-10-25

متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف

تحدث عدد من السياح عن انطباعهم أثناء زيارة المملكة، وغرد العديد منهم تحت وسم SaudiTourism وSaudiArabia عن أبرز ما التقطته أعينهم، موثقين ذلك بعدد من الصور تعكس الطبيعة الخلابة للمملكة.

وتداول البعض الآخر بعض الحيوانات والطيور التي رأوها في البيئة السعودية الصحراوية، فمن الصخور التي أطلقوا عليها لقب “الصخور الراقصة”، إلى الشعور بالألفة بسبب ود المواطنين.

وذكر السائح الهولندي، جون فاندر هايدن، عن تجربته، كأول سائح هولندي يزور المملكة بعد الحصول على التأشيرة، حيث كان كهف هيت، أول محطاته في الرياض، وقال: “الانطباع الأول جميل جدًّا، المكان هادئ، ويبعث على السلام، أعتقد أنها البقعة الأجمل التي يمكن أن أراها”.

أما المؤلف جويل ريتشاردسون فأكد أنه من ضمن أول جولة سياحية رسمية في تاريخ المملكة، مشددًا على أنه سيزور الكثير من المواقع الجميلة.

وتابع: “ريتشاردسون”: “لقد كان الاستقبال حارًّا وكريمًا من الشعب السعودي، إنهم يتمتعون بكرم ضيافة رائع”.

ووافقه في ذلك حساب باسم “captin SM” قال: “الشعب السعودي مضياف وسخي جدًّا”.

ووصفت لاورا ألهو، وهي أول سيدة أوروبية تحصل على رخصة قيادة في المملكة بعد تطبيق قرار السماح للنساء بقيادة السيارات، صخور جبال مدينة العلا بأنها “الصخور الراقصة”، متابعة: “إنها ببساطة ساحرة من كل الزوايا”.

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ووصف أحد المغردين إحدى جزر تبوك، بأنها الجنة المفقودة على الأرض، متابعًا: “هناك أماكن في السعودية تتميز بالتاريخ والجمال، والتي لا يمكن رؤيتها في أي مكان في العالم”.

وتداول مواطنون سعوديون، رابط الموقع الإلكتروني VisitSaudi، لترويج السياحة في المملكة، حيث يحتوي على كثير من الأماكن التي يُنصح بزيارتها في المملكة وعلى الأنشطة والفعاليات والمطاعم الموصى بها.

وكانت المملكة أتاحت مؤخرًا خدمة التأشيرات السياحية، وتمنح فترة إقامة لمدة 90 يومًا في السنة الواحدة، ويأتي ذلك ضمن خطط المملكة لخلقِ مليون وظيفة، والوصول إلى 100 مليون سائح بحلول العام 2030.