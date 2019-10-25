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العارضة تودع الشهيد الكليبي
استشهد غرقًا أثناء تأدية واجبه
متابعات الخليج 365 - جازان - علي مدخلي
أدى محافظ العارضة، الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر، بعد صلاة عصر اليوم الجمعة، بجامع أبو بكر الصديق بالروان التابعة لمحافظة العارضة، صلاة الميت على الشهيد الجندي أول إبراهيم حسين محمد كليبي أحد منسوبي الأمن العام الذي استشهد غرقًا أثناء تأدية واجبه.
ونقل سلطان بن منيخر تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لوالد وذوي الشهيد، كما نقل تعازي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، والأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، لوالد وأسرة شهيد الواجب، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر والد وذوو الشهيد كليبي عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم، مجددين العهد والولاء للقيادة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع محافظ العارضة عدد من مدراء الدوائر الحكومية ومن المشائخ والأهالي وزملاء الشهيد.
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