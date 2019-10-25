الصحة تمنع تكليف موظفي التعقيم بأعمال أخرى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أحمد الزايدي - الطائف

وجهت وزارة الصحة جميع المديريات التابعة لها بعدم نقل أو تكليف أي من العاملين في أقسام التعقيم المركزي الذين جرى تدريبهم في مجال التعقيم الطبي بسبب النقص الشديد في القوى العاملة.

وعلمت «مكة» أن بعض المستشفيات والمراكز الصحية ومجمعات الأسنان في جميع أنحاء المملكة تواجه صعوبات بسبب النقص الشديد في القوى العاملة، وتأتي هذه الخطوة بعدما لوحظ قيام بعض المديريات والمنشآت الصحية بنقل وتكليف موظفي التعقيم إلى أقسام أخرى، بعيدة عن مجال التعقيم.