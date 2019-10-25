السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل أنس الحارثي الأعمال تتواصل في مشروع طريق الملك عبدالعزيز «الموازي» بمكة المكرمة، والذي يضم مسارا للمشاة في أعلى الطريق، وأسفل منه مسار المترو، ومسارين على الجانبين ذهابا إلى الحرم المكي الشريف وإيابا إلى محطة القطار، مخصصين للحافلات والسيارات.



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