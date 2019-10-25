ضبط 4 ملايين مقيم مخالف خلال عامين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أوقعت الحملات الميدانية الأمنية المشتركة «وطن بلا مخالف» لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود منذ انطلاقها في 26 صفر 1439 وحتى 25 صفر الحالي بأربعة ملايين و68 ألف مخالف في مناطق المملكة كافة، فيما جرى ترحيل أكثر من مليون مخالف إلى بلدانهم. نتائج الحملات: أولا: إجمالي المخالفين المضبوطين بالحملات 4,068,322 مخالفا Advertisements منهم: 3,179,181 مخالفا لنظام الإقامة

625,663 مخالفا لنظام العمل

263,478 مخالفا لنظام أمن الحدود ثانيا: إجمالي المضبوطين خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة 70,478 شخصا، منهم

44 % يمنيو الجنسية

53 % إثيوبيو الجنسية

3% جنسيات أخرى

ضبط 2,854 شخصا لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة ثالثا: إجمالي المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم المضبوطين 4,630 شخصا. رابعـا: إجمالي المواطنين الموقوفين لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة 1,644 مواطنا، منهم: 1,618 استكملت الإجراءات النظامية بحقهم وأخلي سبيلهم

26 تستكمل الجهات المختصة تنفيذ الأنظمة بحقهم خامسا: إجمالي من يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة 16,281 وافدا مخالفا منهم: 14,035 رجلا

2,246 امرأة سادسا: إيقاع العقوبات الفورية بحق 562,898 مخالفا إحالة 516,564 مخالفا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر

إحالة 682,433 مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم

ترحيل 1,014,220 مخالفا



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