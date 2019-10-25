"منتدى مسك" يربط شركات ناشئة برواد صناعة الإعلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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في حين تترقب الأوساط الإعلامية في العالم العربي انطلاق منتدى مسك للإعلام، الذي ينظمه مركز المبادرات في مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية «مسك الخيرية» في القاهرة اليوم، شكل المنتدى منصة تمكين أمام 8 شركات ناشئة ستشارك بهدف استعراض قصص دخولها مجال الاستثمار في الإعلام، بهدف ربط أصحاب الأعمال الصغيرة مع رواد هذه الصناعة، وإتاحة فرصة أكبر لتطوير أعمالهم، سواء على مستوى المعرفة والخبرة، أو توسيع نطاقهم التجاري.

وتعمل الشركات الـ8 الناشئة في كل من السعودية ومصر والأردن، وتتركز أعمالها حول الخدمات التسويقية والاستشارات، وصناعة المحتوى الإعلامي بكافة أشكاله، وإنشاء منصات لتحويل الأفكار إلى محتوى رقمي، وكذلك رقمنة المحتوى ثم مشاركته عبر تقنيات المشاركة، وتقديم خدمات الرسوم البيانية والرسوم المتحركة بشتى أنواعها، وكتابة النصوص وصناعة المؤثرات الصوتية والأفلام القصيرة.

كما يتخصص عمل إحدى الشركات الناشئة المشاركة في المنتدى على أنظمة التعلم الآلي الخاصة بـ»مينتريكس» التي تستخدم مئات الملايين من مقاطع الفيديو تمثل تريليونات المشاهدات لتقدير دقة أداء أي مقطع فيديو بدقة من 70 إلى 90%، فيما تتمثل إحدى الشركات في منصة لاكتشاف وتوصية المحتوى، بحيث تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لفهم الأغراض المقصودة للزوار الفعليين في الوقت الفعلي وعرض الإعلانات المحلية المناسبة على الجمهور الأكثر صلة.

وفي الوقت الذي سيستعرض فيه أصحاب الشركات الناشئة التي لم يمض على تأسيس معظمها أكثر من 5 سنوات، أعمالهم، سيكون عدد من الشباب المهتمين بصناعة الإعلام مع 10 ورش عمل متخصصة يقدمها رواد وخبراء في هذا المجال تحت عناوين صحافة الهواتف الذكية، ومواكبة عالم الإعلان الرقمي دائم التغيير، والثورة الذكية والفن السابع، ودور المعلنين في دعم صناعة الإعلام الجديد، والرصد على منصات التواصل الاجتماعية واستخدام البيانات لفهم المستخدم، وقوة التأثير في التدوين الصوتي، وإعلام الأزمات، واقتصاديات وسائل الإعلام وكيفية جذب الملايين لمشاهدة محتوى لـ20 دقيقة يوميا.

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ويتضمن برنامج المنتدى تقديم عروض تجارب خاصة من الجانب الرقمي، منها عرض تقديمي يستعرض كيف تمكن شاب عشريني من التربع على قمة الانتشار والمشاهدات المليونية على اليوتيوب من خلال صناعة محتوى في العلوم بطرق مبتكرة ذكية.

ويحرص المنتدى على إتاحة فرص متعددة للشباب، بدءا بإبراز الجهود الرامية إلى فهم صناعة الإعلام الذكي، مرورا بحوارات تسهم بشكل أو بآخر في تطور صناعة الإعلام بما يخدم أهداف الأفراد والمؤسسات والدول، وصولا إلى عقد ورش عمل تطويرية يستفيد منها الممارس والمهتم بالشأن الإعلامي بمختلف تفرعاته.

عن منتدى مسك للإعلام:

45 متحدثا من 12 دولة

10 ورش عمل متخصصة

أبرز أهداف المنتدى:

رفع مستوى الوعي لدى الشباب بالتطورات والحلول الإعلامية

استكشاف فرص العمل المتاحة أمام الشباب في مجالات الإعلام كافة

تسريع نقل المهارات والتقنيات المتقدمة في مجالات الإعلام إلى الشباب العربي

الإسهام في تمكين المنطقة من تحقيق الريادة في صناعة المحتوى الإعلامي

تحقيق التواصل المثمر بين الشباب المهتمين ورواد الإعلام المشاركين

تسليط الضوء على أنظمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي

التعرف عن قرب على أدوات أكثر ذكاء وتقدما وسرعة في مجال الإعلام

موضوعات على طاولة النقاش: