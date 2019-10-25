تنمية وتطوير مهارات شباب المملكة للعمل في المجال السياحي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

عقدت المنظمة العربية للسياحة جلسة عمل مع شباب المملكة بهدف الاطلاع على مشروعاتهم السياحية واحتضانها ضمن برنامج ريادة الأعمال الخاص بالمنظمة.

وأوضح المتحدث الرسمي الأمين العام المساعد للمنظمة الدكتور وليد الحناوي أن جلسة الاطلاع على مشروعات الشباب الطموح في المجالات السياحية جاءت انطلاقا من دور المنظمة في تنمية وتطوير الشباب لينخرطوا بالعمل في المجال السياحي، مشيرا إلى أن المنظمة وضعت خطة عمل لمشروع حاضنات الأعمال العربية للمشروعات السياحية بهدف دعم شباب الوطن العربي ليكونوا قادة لأحد أهم المصادر الاقتصادية على ميزانيات الدول.

Advertisements

وأشار إلى أن هذا البرنامج يأتي بناء على الاتفاقية الموقعة فيما بين المنظمة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال ريادة الأعمال للمشروعات السياحية التي وقعت برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على هامش اجتماع لجنة التنسيق العليا للعمل العربي المشترك في يوليو 2018 أثناء اجتماعه في جدة.

وبين أن هذا المشروع يهدف إلى تطوير وتنمية الشباب أصحاب الأفكار الإبداعية التي تحتاج إلى تمويل وتطوير أو أصحاب المشروعات القائمة التي تحتاج إلى تطوير وزيادة المنافسة على المستويين العربي والدولي، مشيرا إلى أن حاضنات الأعمال للمشروعات العاملة في القطاع السياحي تختص في تطوير ورعاية المنشآت الريادية العاملة في المجال السياحي لفترة تتراوح بين 9 أشهر إلى عامين من خلال مدها بالخبرات المطلوبة وخطط العمل الواجب تنفيذها وتسهيل وصول المنشآت المنتسبة لها إلى مصادر التمويل المختلفة وتسهيل الاستثمار في هذه المنشآت.

وأضاف أنه يمكن للحاضنات نفسها المشاركة في الملكية لهذه المنشآت لتخريجها بأفضل مقومات نجاح ممكنة لمواجهة السوق لتكون قادرة على المنافسة، مشيرا إلى أن ملامح المشاركة بالبرنامج يجب أن تمر بمراحل عدة تشمل التقدم لبرنامج المنظمة لريادة الأعمال ومن ثم التوصية باحتضان المشروع إذا أثبت جديته وواقعيته للتنفيذ ووجود دراسة جدوى اقتصادية أولية له واجتياز معايير قبول المشروع ومن ثم اجتياز المقابلة الشخصية.