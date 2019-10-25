600 ألف أسرة سعودية تشرب مياها غير مفلترة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

أظهرت إحصاءات للمساكن المشغولة بأسر سعودية أن أكثر من 600 ألف نسمة يعتمدون في شربهم للمياه على الشبكة العامة بدون استخدام فلتر، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء قبل أيام، مبينة أن الإحصائية كانت لمنتصف عام 2019، في حين أن العدد كان أكثر منه في 2018.

‪من جهته أكد خبير معالجة المياه وجودتها الدكتور عادل بوشناق لـ»مكة» أن تحديد صلاحية مياه الشبكة العامة للشرب تعتمد على عوامل عدة، مضيفا أن كل رب أسرة مسؤول عن التحقق من سلامة مياه الشرب لأسرته، من خلال أخذ عينة من مياه الخزانات وتحليلها لدى أحد المختبرات، وهي متاحة بتكلفة بسيطة في كل المدن، وهي من يمكنها أن تعطي إجابة قاطعة بصلاحية مياه الشبكة للشرب من عدمها، مبينا أن هذا قد يختلف من مدينة لأخرى، بل من منطقة لأخرى في ذات المدينة، لافتا إلى أهمية فحص وتنظيف الخزانات مرة كل ستة أشهر على الأقل

عوامل تحدد صلاحية مياه الشبكة العامة للشرب بحسب الدكتور عادل:

نوعية الخزانات المستخدمة وأفضلها الفايبر جلاس نظافة الخزانات من الملوثات والأوساخ عدد المساكن المرتبطة بشبكة الصرف الصحي العامة عدم وجود تسريب في مواسير شبكات الصرف الداخلية كالبيارة عدم وجود اشتباك بين أنابيب الصرف الصحي وتمديدات مياه الشبكة العامة

إحصاءات مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي لمساكن السعوديين للعامين 2018 - 2019

مصادر مياه الشرب في المساكن المشغولة بأسر سعودية

شبكة عامة

2018 : 632‪403

2019 : 636341

وايت

2018 : 734404

2019 : 603222

فلتر

2018 : 359609

2019 : 440951

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بئر

2018 : 558‪3

2019 : 9624

نوع خزانات المياه المستخدمة في المساكن المشغولة بأسر سعودية

خزان اسمنتي

2018 : 284‪8120

2019 : 2945388

خزان صفيح

2018 : 74356

2019 : 72905

خزان فيبر جلاس

2018 : 668622

2019 : 663634

المساكن التي تعتمد على البيارة في الصرف الصحي

2018 : 1554840

2019 : 1513990