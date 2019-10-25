600 ألف أسرة سعودية تشرب مياها غير مفلترة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام
أظهرت إحصاءات للمساكن المشغولة بأسر سعودية أن أكثر من 600 ألف نسمة يعتمدون في شربهم للمياه على الشبكة العامة بدون استخدام فلتر، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة العامة للإحصاء قبل أيام، مبينة أن الإحصائية كانت لمنتصف عام 2019، في حين أن العدد كان أكثر منه في 2018.
من جهته أكد خبير معالجة المياه وجودتها الدكتور عادل بوشناق لـ»مكة» أن تحديد صلاحية مياه الشبكة العامة للشرب تعتمد على عوامل عدة، مضيفا أن كل رب أسرة مسؤول عن التحقق من سلامة مياه الشرب لأسرته، من خلال أخذ عينة من مياه الخزانات وتحليلها لدى أحد المختبرات، وهي متاحة بتكلفة بسيطة في كل المدن، وهي من يمكنها أن تعطي إجابة قاطعة بصلاحية مياه الشبكة للشرب من عدمها، مبينا أن هذا قد يختلف من مدينة لأخرى، بل من منطقة لأخرى في ذات المدينة، لافتا إلى أهمية فحص وتنظيف الخزانات مرة كل ستة أشهر على الأقل
عوامل تحدد صلاحية مياه الشبكة العامة للشرب بحسب الدكتور عادل:
- نوعية الخزانات المستخدمة وأفضلها الفايبر جلاس
- نظافة الخزانات من الملوثات والأوساخ
- عدد المساكن المرتبطة بشبكة الصرف الصحي العامة
- عدم وجود تسريب في مواسير شبكات الصرف الداخلية كالبيارة
- عدم وجود اشتباك بين أنابيب الصرف الصحي وتمديدات مياه الشبكة العامة
إحصاءات مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي لمساكن السعوديين للعامين 2018 - 2019
مصادر مياه الشرب في المساكن المشغولة بأسر سعودية
شبكة عامة
2018 : 632403
2019 : 636341
وايت
2018 : 734404
2019 : 603222
فلتر
2018 : 359609
2019 : 440951
بئر
2018 : 5583
2019 : 9624
نوع خزانات المياه المستخدمة في المساكن المشغولة بأسر سعودية
خزان اسمنتي
2018 : 2848120
2019 : 2945388
خزان صفيح
2018 : 74356
2019 : 72905
خزان فيبر جلاس
2018 : 668622
2019 : 663634
المساكن التي تعتمد على البيارة في الصرف الصحي
2018 : 1554840
2019 : 1513990
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.