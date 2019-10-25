جهات حكومية تقدم خدمات تثقيفية وصحية لزوار مهرجان الجوف الشبابي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يشارك عدد من الجهات الحكومية في مهرجان الجوف الشبابي «شباب توك» في تقديم البرامج التوعوية والتثقيفية والصحية لزوار وضيوف المهرجان، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها المشاركون من خلال أجنحة الجهات المشاركة طيلة أيام المهرجان.

كما تشارك المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جناح خاص يهدف إلى الوقاية من المخدرات وتحصين الشباب من الوقوع في مغبة الإدمان، وكشف الآثار المترتبة على إدمان المخدرات والمؤثرات العقلية.

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وتقدم هيئة الهلال الأحمر السعودي العديد من الخدمات التثقيفية والتوعوية، والتدريب على بعض الحالات الإسعافية، ومباشرة الحالات داخل المهرجان، وقياس العلامات الحيوية، وتوجد سيارات الإسعاف المجهزة والمهيأة للتعامل مع الحالات الطارئة بوجود عدد من المتطوعين والمتطوعات للوقوف على هذه الحالات.

وتأتي مشاركة المديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة عبر مركزي الرعاية الصحية الأولية بالمخطط، والشلهوب «المستضيف» بتنفيذ عدد من المبادرات الصحية والتوعوية والتثقيفية، وقياس العلامات الحيوية التوعوية بأمراض السكر وضغط الدم، وتطعيم الإنفلونزا الموسمية والتوعية بأهميتها وخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة.

فيما يشارك طلاب جامعة الجوف بجناحين يتم من خلالهما التعريف بأنشطتهما وتقديم الخدمات اللازمة لزوار المهرجان، فيقوم جناح نادي نزاهة بنشر ثقافة مكافحة الفساد في أوساط المجتمع، وكيفية تقديم البلاغات والحالات القانونية فيها، مع التعريف بتطبيق نزاهة وآلية تفعيله وتسجيل البلاغات فيه.

بينما يقدم النادي الصحي بمشاركة طلاب الكليات الصحية الخدمات الصحية والتوعية الطبية بأضرار الإفراط من استخدام المضادات الحيوية، ومرض التصلب المتعدد، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الوقائية وتقديم القياسات الحيوية.