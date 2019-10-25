اشتراط معايير لتسجيل مدد المشتركين في التأمينات الاجتماعية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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اشترطت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتسجيل مدد العمال في التأمينات الاجتماعية توفر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ، وذلك ضمن تعديل بعض مواد لائحتي التسجيل والاشتراكات وتعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينا ت التي أقرها وزيرها أحمد الراجحي.

وبحسب التعديل تضاف فقرة جديدة «برقم (4)» للمادة (9) - مع إعادة ترقيم الفقرتين التاليتين من ذات المادة تبعا لذلك - تكون بالنص الآتي «4 - لأغراض تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية، يلزم لتسجيل أي مدد عمل للعمال توافر المستندات والمعايير التي تقتنع بها المؤسسة وفق ما يحدده المحافظ».

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تعديل الفقرة (2) من المادة (18) لتكون بالنص الآتي «يحسب الأجر والاشتراك الشهري للمشتركين الذين يتقاضون أجورهم بالساعة وفق القواعد والضوابط التي يحددها المحافظ».

وكذلك تعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من المادة (45) لتكون بالنص الآتي «استيفاء المستندات والإجراءات التي يحددها المحافظ».

وتعديل الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (2) من المادة (1) من لائحة تعويضات فرع المعاشات لتكون بالنص الآتي «إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات».

وتعديل المادة (55)، مع تعديل عنوان الفصل الواردة فيه هذه المادة ليكون بعنوان «قواعد التفتيش وإجراءاته – محاضر الضبط – العقوبات»، لتكون بالنص الآتي «في تطبيق أحكام المادة (62) من النظام، يراعى ما يأتي: