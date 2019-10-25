النائب العام يطلع على أنظمة ضبط الأدلة الرقمية في كوريا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سول - واس

زار النائب العام الشيخ سعود المعجب أمس المركز الوطني للطب الشرعي في سول، ضمن برنامج زيارته لجمهورية كوريا الجنوبية.

وأطلع مدير المركز لي دو بونق المعجب والوفد المرافق على الأنظمة والبرامج المستخدمة في ضبط وتحليل الأدلة الرقمية في قسم التحقيقات الرقمية وقسم التحقيق في الجرائم المعلوماتية.

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ويهتم المركز الذي يقيم شراكات مع 24 منظمة وطنية ودولية من أجل تحقيق مستوى عال من الدقة والجودة، بحماية وسلامة وممتلكات وحقوق الإنسان من خلال التحليل الدقيق للأدلة الجنائية، حيث جرى تطوير نظام البحث العلمي في المركز لمكافحة الجرائم وتحديد الحقيقة، من خلال جمع البيانات والأدلة المستخرجة، ثم تحليل الأدلة الرقمية.

وكان النائب العام التقى قبل ذلك نظيره الكوري الجنوبي يون سوك يول في مقر النيابة العليا في سول، وناقش معه سبل التعاون المستقبلية في مجال الجوانب النيابية والعدلية، وكذلك تبادل الزيارات والتدريب بين السعودية وكوريا الجنوبية.

وتأتي الزيارة لتؤكد كذلك البعد التاريخي للعلاقة السعودية الكورية، وسعي البلدين لتطوير العلاقات على جميع الأصعدة، كما أنها تتسق مع رؤية المملكة 2030 الساعية للنهوض بالمملكة، في جميع الجوانب، ومن بينها النيابية والعدلية.