زراعة 6 ملايين شجرة بالمملكة قبل أبريل 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن الفضلي، تطلق الوزارة «حملة التشجير» للموسم الحالي لزراعة 50 ألف شجرة في يوم واحد بمتنزه ثادق الوطني في محافظة ثادق التابعة لمنطقة الرياض اليوم، بمشاركة أكثر من 27 جهة حكومية وشبه حكومية وتطوعية.

وبينت الوزارة أن الحملة تستهدف زراعة أكثر من 6 ملايين شجرة في جميع مناطق المملكة خلال الفترة من أكتوبر 2019 وحتى أبريل 2020، بمشاركة جهات حكومية وشراكات مجتمعية، ضمن خطة سيتم تنفيذها خلال هذا الموسم. وأكدت الوزارة أن «حملة التشجير» تهدف إلى حماية البيئة والحد من التلوث، والوصول إلى بيئة وموارد مستدامة تحقق الأمن المائي، والإسهام في تحسين جودة الحياة، وتبدأ من متنزه ثادق الوطني، وستشمل جميع المدن والمحافظات.