430 ألف ريال لدعم أيتام الباحة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الباحة أودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة «أكناف» مبلغ 430.200 ريال لشهر صفر الحالي في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام، تمثل الكفالة الشهرية. وأوضحت الجمعية أن عدد المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يبلغ 1434 يتيما ويتيمة موزعين على 453 أسرة داخل المنطقة. يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية.



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