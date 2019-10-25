تطوير طريق الملك سلمان بمدينة السيح

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الخرج

شرعت بلدية الخرج في أعمال تطوير وتحسين الجزر الجانبية في طريق الملك سلمان بمدينة السيح، وذلك في إطار خطة عمل لتطوير الجزر الجانبية في عدد من الطرق والشوارع الرئيسة بالمدينة.

وتشتمل أعمال التطوير على زيادة المسطحات الخضراء، وزراعة الأشجار والنباتات، بما يتناسب مع حركة المركبات في الطريق والسلامة المرورية.

يذكر أن مدينة السيح تشهد مرحلة انتقالية في نوعية مشاريع الطرق والشوارع والميادين العامة، تعكس صورة حضارية جميلة لهذه المدينة.