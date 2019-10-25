أسنان جامعة الملك عبدالعزيز تحقق اعتماد «كودا» العالمي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - جدة

احتفلت كلية طب الأسنان بجامعة الملك عبدالعزيز بحصولها على الاعتماد الأكاديمي الأمريكي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية «كودا»، كأول كلية في العالم من خارج الولايات المتحدة الأمريكية تحصل على هذا الاعتماد، وذلك على هامش المؤتمر العالمي الخامس لطب الأسنان تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل.

وأكد مدير جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور عبدالرحمن اليوبي أن كلية طب الأسنان من الكليات الرائدة، وحصلت على اعتماد «كودا» العالمي بكل كفاءة واستحقاق، والجهود التي بذلتها الكلية في خدمة التعليم الطبي تنم عن حرص القائمين عليها للارتقاء بها محليا وإقليميا وعالميا في كل المجالات التعليمية والبحثية والتشخيصية والعلاجية، فضلا عن الإسناد إلى أحدث النظم التقنية في تنفيذ هذه المهام.

Advertisements

وأعرب اليوبي عن أمله في أن يكون هذا الإنجاز حافزا للمزيد من البذل والعطاء للمزيد من التقدم وتحقيق الإنجازات العالمية، موجها شكره لكلية طب الأسنان ومستشفى الأسنان الجامعي عميدا ووكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة تعليمية وغير تعليمية من الإداريين والفنيين على هذه الجهود التي أهلت الكلية للحصول على هذا الاعتماد العالمي.

وبدوره أفاد عميد كلية طب الأسنان ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الدكتور عبدالغني ميره أن كلية طب الأسنان بذلت جهدا كبيرا لتحصل على الاعتماد الأكاديمي من هيئة اعتماد برامج طب الأسنان الأمريكية «كودا» لاعتماد برامج طب الأسنان، حيث إن هذا الإنجاز مهم جدا في تجويد العملية التعليمية وخدمة المجتمع والبحث العلمي، مقدما شكره لمعالي مدير الجامعة ولكل أعضاء ومنسوبي هذه الكلية الذين حققوا سبقا عالميا ليس على مستوى المملكة، وإنما على مستوى العالم.

واستعرض ميره، تاريخ إنشاء كلية طب الأسنان بالجامعة، وتطور مخرجاتها، والتي تعتمد الكلية في مبادئها على استخدام أحدث الطرق العلمية في التدريس واستخدام المناهج العلمية المتطورة والبحث العلمي الدقيق من أجل تخريج أطباء أسنان بمعايير عالمية.