دورة عن الخبر الصحفي بالقبعات الست

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - نجران نفذت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بجنوب نجران الفرع النسائي أمس الأول دورة تدريبية مجانية بعنوان «الخبر الصحفي بالقبعات الست». وتأتي الدورة التي قدمتها المدربة مسعدة اليامي بحضور 13 متدربة من سيدات المجتمع المهتمات بالعمل الصحفي والإعلامي والعاملات في الأقسام الإعلامية في المؤسسات والإدارات الحكومية والمجتمعية، انطلاقا من مسؤولية اللجنة المجتمعية لإكساب أفراد المجتمع المعارف والمهارات اللازمة لتنميته والنهوض به.



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