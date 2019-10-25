طوكيو تتمسك باحتضان ماراثون أولمبياد 2020

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - طوكيو

أبدت سلطات العاصمة اليابانية طوكيو تمسكها باستضافة منافسات الماراثون والمشي وعدم نقلها إلى مدينة سابورو، خلال دورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو.

وقالت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي، إنهم يأملون في إقناع اللجنة الأولمبية الدولية بأن طوكيو هي الخيار الأفضل لاحتضان منافسات الماراثون والمشي ضمن فعاليات الدورة الأولمبية، حسب ما ذكرته وسائل إعلام يابانية أمس.

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وكشف رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية، جون كوتس، خلال اجتماع مع كويكي أمس أن اللجنة الأولمبية تعتزم نقل منافسات الماراثون والمشي إلى مدينة سابورو، وسط مخاوف تتعلق بدرجات الحرارة المرتفعة في العاصمة.

وذكرت تقارير إعلامية أن كويكي ستطرح الأمر مجددا خلال اجتماع اللجنة الأولمبية الدولية المقرر في طوكيو في الفترة بين 30 أكتوبر وأول نوفمبر.

وكانت كويكي أكدت أن طوكيو لن تتحمل أي تكاليف لنقل أي فعاليات إلى سابورو.

كذلك أشارت إلى أنها ستتخذ إجراءات قانونية، نظرا لأن طوكيو أنفقت بالفعل الأموال على إجراءات للتغلب على احتمال ارتفاع درجات الحرارة.