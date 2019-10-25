جراحة في ركبة زينشينكو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - لندن خضع مدافع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، أوليكساندر زينشينكو (22 عاما)، لعملية جراحية في الركبة، ويتوقع أن يغيب عن الملاعب لفترة طويلة لحين تعافيه. Advertisements ونشر الظهير الأيسر الأوكراني صورة في حسابه على تطبيق مشاركة الصور عبر الانترنت «انستقرام»، يظهر فيها على سرير بمستشفى في برشلونة. ويفتقد مانشستر سيتي بالفعل جهود لاعب قلب الدفاع أيمريك لابورتي، بينما تدور شكوك حول مشاركة رودريجو هيرنانديز في المباراة المقررة اليوم أمام أستون فيلا، بسبب إصابة في الساق. ويحتل مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز المركز الثاني في المسابقة بفارق 6 نقاط خلف المتصدر ليفربول.



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