معسكر الأهلي المصري بين 3 دول عربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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قال مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سيد عبدالحفيظ: إن الفريق لن يخوض أي مباريات ودية قبل السفر إلى الخارج نهاية أكتوبر الحالي أو مطلع نوفمبر المقبل لخوض معسكر إعدادي مصغر، استعدادا لاستكمال منافسات الدوري المصري الممتاز.
وأبان أمس أن الفريق سيكتفي بخوض التدريبات اليومية حتى موعد السفر إلى إحدى الدول العربية لإقامة المعسكر.
وأضاف عبدالحفيظ أن مكان المعسكر لم يحسم بعد، حيث تشهد الساعات المقبلة حسم الأمر بعد المفاضلة بين الإمارات والكويت وعمان.
ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز برصيد 9 نقاط حصدها من 3 مباريات خاضها حتى الآن، بينما يحتل بيراميدز الصدارة برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.
ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 10 نقاط من 4 مباريات.
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