تأهل رماة الأخضر للأدوار الإقصائية العربية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تأهل رماة المنتخب السعودي للسهام للأدوار الإقصائية في منافسات البطولة العربية الـ11 للرماية بالقوس والسهم والتي تحتضنها تونس بمشاركة 80 راميا ورامية يمثلون 12 بلدا من مختلف البلدان العربية.

وسجل رماة الأخضر حضورهم في الدور قبل النهائي الذي ينطلق صباح اليوم، حيث يشارك الرماة علي الشمراني، وصلاح الشمراني، وعبدالله الحارثي في منافسات القوس الأولمبي، فيما يشارك الرامي سعود العريفي في منافسات القوس المركب.

وفي نفس السيـاق غادر المنتخب السعودي منافسات «الفرق» بعد خسارته من المنتخب السوري، فيما أكمل الرماة استعداداتهم ظهر أمس لمنافسات اليوم.