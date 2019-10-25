18 % من الموظفين بألمانيا تعرضوا لتحرش جنسي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - برلين

كشفت دراسة حديثة أن واحدا من بين كل 11 موظفا في ألمانيا تعرض للتحرش الجنسي خلال عمله في السنوات الثلاث الماضية.

وجاء في الدراسة التي طرح نتائجها المركز الاتحادي لمكافحة التمييز في برلين أمس أن نحو 13 % من النساء و5 % من الرجال تعرضوا للتحرش الجنسي بتعليقات أو نكات أو إشارات غير لائقة أو بالتلامس أو تصرفات أخرى.

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وقال أكثر من 50 % من الذين تعرضوا للتحرش إن من قام بهذه الأفعال كان طرفا ثالثا في منظومة العمل، مثل العملاء أو المرضى، يليهم الزملاء والمديرون.

ورغم أن أغلب عمليات التحرش كانت لفظية، ذكر 30 % من الذين تعرضوا للتحرش أنهم تعرضوا للمس أو الدفع رغما عنهم.

وبحسب الدراسة، مرت غالبية الفئة التي تعرضت للتحرش بهذه الممارسات على نحو متكرر.

وأشارت الدراسة إلى أن غالبية وقائع التحرش في أماكن العمل تصدر عن رجال، وكان أكثرهم عاملين في المهن الصحية والاجتماعية.