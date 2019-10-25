، الفيحاء يعيد الفتح لدوامة الخسائر بثلاثية في شوط واحد ،

محمد بن مسعود - الدمام - حول تأخره بهدف لانتصار عريض

كسب الفريق الكروي الأول بنادي الفيحاء نقاط مواجهته بضيفه الفتح (3_1) في المباراة التي جمعتهما على ملعب مدينة المجمعة الرياضية؛ وذلك في إطار الجولة الثامنة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بهذا الانتصار رفع الفيحاء رصيده النقطي لست نقاط، فيما تجمد رصيد الفتح عند نقطتين.

بدأ الشوط الأول وأظهر الفتح دافعية قوية نحو تحقيق الانتصار ومواصلة صحوته المتأخرة، وذلك باندفاع هجومي نجم عنه ركلة جزاء عند الدقيقة 20، تقدم لها مروان بن سعد وسددها في الشباك معلنًا من خلالها هدف الأسبقية للضيوف.

حاول الفيحاء العودة للقاء قبل صافرة نهاية الشوط الأول، ولكن تماسك الدفاع الفتحاوي والتنظيم الذي كان عليه طيلة مجريات الشوط الأول حال دون ذلك، لينتهي الشوط بتقدم أصحاب الضيافة بهدف نظيف.

بدأ الشوط الثاني وسرعان ما انهار الفتح بعد الهدف الأول الذي ولج شباكه مبكرًا، وتحديدًا عند الدقيقة 48؛ وذلك عندما تمكن سامويل أوسو من إطلاق تسديدة صاروخية من الجهة اليمنى، سكنت شباك حارس الفتح ماكسيم ليعلن بذلك تعديل الكفة لصالح فريقه.

وبعده بثلاث دقائق تمكن المدافع سامي الخيبري من استغلال ضربة حرة غير مباشرة، حولها برأسه داخل الشباك عند الدقيقة 51 لينتزع الفيحاء التقدم على ضيفه الفتح.

وعند الدقيقة 75 صادق روني فرناندير على استحقاق الفيحاء لنقاط المواجهة بتسجيله الهدف الثالث، بعد خطأ من محور ارتكاز الفتح لينطلق بالكرة ويراوغ الدفاع ويسددها قوية في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز فيحاوي مستحق وخسارة سادسة للفتح.

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