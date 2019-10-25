- 1/9
- 2/9
- 3/9
- 4/9
- 5/9
- 6/9
- 7/9
- 8/9
- 9/9
محمد بن مسعود - الدمام - تأهل رماة المنتخب السعودي للسهام للأدوار الإقصائية في منافسات البطولة العربية الحادية عشرة للرماية بالقوس والسهم، والتي تحتضنها "تونس" بمشاركة 80 رامياً ورمية يمثلون 12 بلداً من مختلف البلدان العربية.
وسجل رماة الأخضر أسماءهم في الدور ما قبل النهائي الذي ينطلق صباح غد السبت؛ حيث يشارك الرماة "علي الشمراني، صلاح الشمراني، عبدالله الحارثي" في منافسات القوس الأولمبي، فيما يشارك الرامي سعود العريفي في منافسات القوس المركب.
وفي نفس السيـاق غادر المنتخب السعودي منافسات "الفرق" بعد خسارته من المنتخب السوري، وأكمل الرماة استعداداتهم ظهر اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمنافسات الغد.
يذكر أن الأخضر يشارك بمجموعة من الرماة الشباب الذين يمثلون الأخضر لأول مرة، وتأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في تجهيز رماة المستقبل.
25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441 07:26 PMرماة الأخضر يتأهّلون للأدوار الإقصائية في البطولة العربية
تأهل رماة المنتخب السعودي للسهام للأدوار الإقصائية في منافسات البطولة العربية الحادية عشرة للرماية بالقوس والسهم، والتي تحتضنها "تونس" بمشاركة 80 رامياً ورمية يمثلون 12 بلداً من مختلف البلدان العربية.
وسجل رماة الأخضر أسماءهم في الدور ما قبل النهائي الذي ينطلق صباح غد السبت؛ حيث يشارك الرماة "علي الشمراني، صلاح الشمراني، عبدالله الحارثي" في منافسات القوس الأولمبي، فيما يشارك الرامي سعود العريفي في منافسات القوس المركب.
وفي نفس السيـاق غادر المنتخب السعودي منافسات "الفرق" بعد خسارته من المنتخب السوري، وأكمل الرماة استعداداتهم ظهر اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمنافسات الغد.
يذكر أن الأخضر يشارك بمجموعة من الرماة الشباب الذين يمثلون الأخضر لأول مرة، وتأتي ضمن استراتيجية الاتحاد في تجهيز رماة المستقبل.
، رماة الأخضر يتأهّلون للأدوار الإقصائية في البطولة العربية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم
كانت هذه تفاصيل خبر رماة الأخضر يتأهّلون للأدوار الإقصائية في البطولة العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.