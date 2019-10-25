“الصحة” تصدر تعميمًا ملِزمًا يمنع نقل “موظفي التعقيم” وتوضح السبب

شدّدت وزارة الصحة، بحسب تعميم صادر عنها، على «منع تكليف أو نقل أي عامل في أقسام التعقيم الطبي إلى عمل آخر لا يتوافق مع مهامّ عمله الأساسي». وكشفت مصادر، عن أن وزارة الصحة أصدرت التعميم بسبب «النقص الشديد في الكوادر الوظيفية للعاملين في التعقيم، من الجنسين». وأوضحت مصادر، أن هذه الخطوة جاءت إثر «قيام بعض مديري المناطق الصحية بنقل وتكاليف موظفي التعقيم إلى أقسام أخرى، لا تتناسب مع طبيعة عملهم». وبينت مصادر وفقًا لـ«عاجل»، أن وزارة الصحة -ممثلة في قسم مكافحة العدوى بالمنشآت- بادر بالتعميم لمديري الصحة في المناطق بمنع نقل وتكليف موظفي التعقيم».

وألزمت الوزارة أيضًا «رؤساء التجمعات الصحية بالمناطق بهذه الخطوة»، بعدما «لوحظ نقل وتكليف العاملين ممن تم تدريبهم في مجال التعقيم». ويشمل ذلك «أقسام التعقيم المركزية في المستشفيات ومجمعات الأسنان»، حيث أصبح نقلهم أو تكليفهم بموجب التعميم الجديد مخالفًا. وبينت الوزارة أن عمليات النقل والتكليف التي سبقت التعميم الجديد كان «تتسبب في إهدار وقت وتؤخر عمل الجهات الصحية لعدم وجود الفني المختص». وألزم وكيل الوزارة للصحة الوقائية، الدكتور عبدالله عسيري، المنشآت الصحية بـ«عدم تكليف أو نقل أي عامل في أقسام التعقيم الطبي في أي عمل آخر لا يتوافق مع مهام عمله الأساسيّ».