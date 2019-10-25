حذرت رئاسة أمن الدولة الشباب من “خطر الجهات المشبوهة”، مؤكدةً أنه “قد يصل لتهديد أمن الوطن”، داعيةً المواطنين للحذر من الدعوات العامة والخاصة المرسلة من قِبل جهات مشبوهة. وأوضحت الرئاسة في فيديو توعوي أن الأحداث التي حصلت السنوات الماضية، أثبتت أن ثمة جهات تتربص بشباب الوطن في الداخل والخارج لتجنيدهم ضد دينهم ووطنهم. أكدت أن الشباب هم المحرك الرئيس لمعظم الأنشطة في المجتمع، ولهذا تسعى جهات كثيرة ومختلفة لاستقطابهم وتوظيفهم باستخدام أساليب متنوعة، بغرض تحقيق مصالحها.
وذكرت أن تابعين لبعض هذه الجهات قد يتربصون بالمواطن ويتقربون منه لإثارة قضايا مختلفة، وقد يقومون بدعوته إلى مناسبات مختلفة بعيدة عن ثقافة المجتمع، وانتهازها كفرصة للنيل من الدين والوطن. ودعا أمن الدولة إلى تجاهل هؤلاء الأشخاص، والابتعاد عنهم، وعدم تلبية دعواتهم، وفي حال الشعور بالخطر من قِبلهم دعت لتبليغ الجهات الأمنية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أمن الدولة تحذر الشباب من دعوات تطلقها “جهات مشبوهة” وتؤكد أنه قد يصل لتهديد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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