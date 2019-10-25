“تقرير دولي” يرصد 16 صفقة سعودية “غير نفطية” في خطة تنويع الاقتصاد الوطني

رصد «تقرير دولي»، اليوم الجمعة، نحو 16 صفقة سعودية «غير نفطية»، أنجزتها المملكة منذ 2016، وذلك بالتزامن مع التحضيرات الجارية حاليًا، لعقد مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار «دافوس الصحراء»، في الفترة من التاسع والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر الجاري في فندق ريتز كارلتون، بالرياض. وفيما يحضر المؤتمر الاقتصادي الأهم في الشرق الأوسط، كبار الشخصيات السياسية والاقتصادية وممثلي بنوك استثمارية عالمية وممولين، فقد عدد تقرير لوكالة رويترز الصفقات الناجحة التى حققتها المملكة عبر خطة تنويع الاقتصاد.

ويقود الخطة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدافع، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، ويسعى من خلالها إلى جذب رأس المال الأجنبي إلى القطاع غير النفطي، فضلًا عن تعزيز استثمارات المملكة في الخارج، ضمن رؤية المملكة 2030. وعبر هذه الخطة الاقتصادية الطموحة لتنويع الاقتصاد بالمملكة العربية السعودية بعيدًا عن الاعتماد على إيرادات النفط، وفي ما يلي بعض أبرز الصفقات غير النفطية التي أبرمتها السعودية منذ إعلان الخطة في 2016:

– إبريل 2016: صندوق الثروة السيادي السعودي صندوق الاستثمارات العامة يوقع اتفاقًا مع مصر لإنشاء صندوق استثمار حجمه 16 مليار دولار، لكن لم يتم الإفصاح عن حجم استثمار صندوق الاستثمارات العامة.

– يونيو 2016: صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة نسبتها خمسة بالمئة في أوبر بقيمة 3.5 مليار دولار في أول استثمار رئيسي للصندوق واُعتبر على نطاق واسع إيذانًا باستراتيجيته الجديدة ذات التركيز التكنولوجي.

– نوفمبر 2016: صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 500 مليون دولار في مشروع التجارة الإلكترونية الشرق أوسطي «نون.كوم».

– نوفمبر 2016: صندوق الاستثمارات العامة يخطط لشراء حصة 50 بالمئة من أديبتيو، التي تسيطر على الشركة الكويتية للأغذية «أمريكانا»، في صفقة بقيمة ملياري دولار، لكن لم يتم الإفصاح علنًا عن معلومات بشأن الصفقة.

– مايو 2017: صندوق الاستثمارات العامة يتعهد بمبلغ 45 مليار دولار لصندوق رؤية سوفت بنك البالغ حجمه 100 مليار دولار، وهو صندوق استثمار يركز على التكنولوجيا جرى تأسيسه بالاشتراك مع مجموعة سوفت بنك اليابانية، فيما قال الرئيس التنفيذي لسوفت بنك، قبل شهور إن «الرياض أبدت اهتماما بالاستثمار في صندوق رؤية 2».

-مايو 2017: صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاستثمار المباشر الأمريكية بلاكستون، ليلتزم بما بين 20 و40 مليار دولار في صندوق يركز على البنية التحتية الأمريكية.

– مايو 2017: جنرال إلكتريك توقع اتفاقات أعمال بقيمة 15 مليار دولار مع السعودية تشمل عدة قطاعات صناعية بما في ذلك النفط والغاز والتعدين والرعاية الصحية.

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– ديسمبر 2017: صندوق الاستثمارات العامة يوقع مذكرة تفاهم مع شركة قاعات العرض السينمائي الأمريكية، إيه إم سي إنترتينمنت هولدنجز، لإقامة قاعات عرض في السعودية. وقالت الشركة في إبريل نيسان إن الخطة تمضي قدمًا.

-مارس 2018: صندوق الاستثمارات العامة يستثمر 461 مليون دولار في ماجيك ليب وهي شركة أمريكية ناشئة للواقع المعزز.

– مارس 2018: سوفت بنك والمملكة تتفقان على بناء أكبر محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في العالم، والتي من المتوقع أن تنتج 200 جيجاوات من الكهرباء.

– إبريل 2018: صندوق الاستثمارات العامة يعلن عن اتفاق مع الأعلام الستة الأمريكية لافتتاح متنزه في مدينة القدية الترفيهية بالسعودية بحلول 2022.

– مايو 2018: صندوق الاستثمارات العامة يشترك مع مستثمرين آخرين للاستحواذ على 57.8 بالمئة في أكور إنفست، شركة العقارات الفندقية الفرنسية، مقابل 5.33 مليار دولار.

-أكتوبر 2018: الدورة الثانية من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار يوقع اتفاقات بقيمة 56 مليار دولار.

– يناير 2019: مسؤول سعودي يقول إن المملكة تخطط لتطوير مجمع متكامل للطاقة الشمسية والكربون الأسود بقيمة ملياري دولار بالشراكة مع لونجي الصينية وأو سي آي الكورية الجنوبية.

– إبريل 2019: صندوق الاستثمارات العامة يستثمر ما يزيد عن مليار دولار في شركة لوسيد موتورز الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية.

– أكتوبر 2019: شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة تستحوذ على 49 بالمئة من شركة الاستشارات ريتشارد آتياس آند أسوشيتس، التي قٌدرت قيمتها من قبل بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.