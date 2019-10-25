الأرصاد: الحالة المدارية “كيار” ستتطور إلى عاصفة دون أي تأثير مباشر على المملكة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب وتحليل خرائط الطقس وصور الأقمار الصناعية، تشير إلى أن الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية أطلق عليها اسم )كيار kyarr).

وأضافت أن موقعها عند خط عرض 16.1 درجة شمالاً وخط طول 71.8 درجة شرقاً، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها 35 – 45 عقدة 63 -81 كم / س، وتتحرك باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي داخل بحر العرب ويتوقع أن تتطور الحالة خلال الـ 48 ساعة القادمة داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة. وأكدت الهيئة أنها مستمرة في مراقبة الحالة من خلال المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها، داعيةً الجميع إلى متابعة تقارير الطقس اليومية والإنذارات الصادرة من موقع الهيئة الرسمي وقنواتها الرسمية.