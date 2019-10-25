تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام في “واجهة الرياض”

بدأ مشروع “واجهة الرياض” في تعيين مسؤولين لضبط الذوق العام ،وذلك حرصاً على الحفاظ على جودة تجربة الضيوف. وأظهرت صورة نشرها حساب واجهة الرياض على “تويتر”، أحد الأشخاص مرتديا “سترة” كتب عليها “ضابط الذوق العام”. ويعتبر “واجهة الرياض” مشروع سياحي متكامل يستهدف سكان وزوار الرياض، وتعد وجهة للأعمال والترفيه والتسوق والضيافة، حيث تحتضن أكبر عدد من صالات السينما، وأكثر من 200 محل تجاري، وأشهر المطاعم والمقاهي.

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