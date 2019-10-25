«صناعة المبادرات» ورشة عمل بصحة مكة لترسيخ مفاهيم لغة القرآن على منسوبيها

عقدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورشة عمل بعنوان (صناعة المبادرات) ضمن ملتقى مكة الثقافي في دورته الرابعة، تحت شعار «كيف نكون قدوة بلغة القرآن»، بمقر الشؤون الأكاديمية والتدريب بصحة مكة المكرمة .

وذكر مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، أنَّ هذه الورشة تهدف إلى تسليط الضوء على عدة جوانب منها الجانب الصحي والجانب التقني والمهني والجانب العلمي والتثقيفي لزرع وترسيخ مفاهيم لغة القرآن على المنسوبين والمستفيدين من الخدمات الصحية .

وتتلخص الورشة في فنّ صناعة المبادرات وتعظيم أثرها العملي على الفرد والمجتمع والتعريف بآليات قبول المبادرات وتحكيمها واختيار المبادرة الأكثر تميزًا وذات صفة إبداعية ومكملة، حتى يتم تنفيذها على أرض الواقع ويستمر أثرها طوال العام وتعزيز الاستشعار بأهمية اللغة العربية كونها لغة القرآن الكريم .

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وتهدف المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة إلى تحقيق معايير الجودة والأداء في اختيار البرامج الفاعلة والمميزة التي تخدم أهداف الورشة وتتواءم مع طبيعة البرامج المقامة، بمجموعة مـن المراحل والإجراءات.

وأشارت إلى أنَّ اختيار البرامج والفعاليات يمر بعدة خطوات لدراستها إلى جانب قيام الجهات بعد تنفيذ البرامج والفعاليات بإرسال محتوى البرامج والفعاليات، والمحاضرات، والندوات، وتوصيات حلقات النقاش، وورش العمل ومحتويات المعارض لتصميمها وطباعتها، وإصدارها ضمن مطبوعات الملتقى.

ويُذكر أنَّ أمانة «ملتقى مكة الثقافي» تحت شعار كيف نكون قدوة بلغة القرآن تستمر لموسمها الرابع، وتشارك فيه جميع القطاعات الحكومية والخاصة بالمنطقة بهدف إحداث حراك فكري وثقافي على مستوى منطقة مكة المكرمة.