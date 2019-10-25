«قياس» يعلن موعد إعلان نتائج الاختبار الورقي للقدرات العامة

أوضح المركز الوطني للقياس التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب (قياس)، اليوم الجمعة، موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى.

وأوضح (قياس) عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل تويتر، أنه سيتم إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الفترة الأولى (للبنين والبنات لعام 1441هـ) يوم 4 نوفمبر القادم، متمنيًا التوفيق للجميع.

وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب كشفت خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد يوم الإثنين الماضي، نتائج الاختبارات الوطنية المتعلقة بأداء الطلاب والطالبات في الصف الرابع الابتدائي والثاني المتوسط، في مادتي الرياضيات والعلوم، وتهدف الاختبارات الوطنية إلى تزويد المعنيين بالتعليم بمقياس صادق وعادل لنواتج التعلم والتحصيل الدراسي للطلبة في المواد الأساسية، وتشخيص نقاط القوة؛ لتحسينها ونقاط الضعف؛ تمهيدا لعلاجها، إضافة إلى تقديم توصيات لراسمي السياسة التعليمية، وقادة المدارس، والمعلمين، وأولياء الأمور.

واختارت الهيئة الصفين الرابع الابتدائي والثاني المتوسط أسوة بالدراسات الدولية، وذلك لأن طلاب الصف الرابع أكثر قدرة على قراءة مواد الاختبار وتعليماتها وفهمها مقارنة بالطلاب في الصفوف الدنيا، كما أن اختبارات الصف الثاني المتوسط تقيس معارف الطلاب ومهاراتهم المتراكمة من المراحل السابقة، واستعدادهم للمرحلة الثانوية.

Advertisements

وأوضحت الهيئة أن عدد المشاركين في الاختبارات الوطنية التي طُبقت عام 2018م بلغ 27984 طالبًا وطالبة في الصف الرابع من 965 مدرسة ابتدائية، كما أجاب عن الاستبانات 24120 من أولياء أمورهم، و2737 معلمًا ومعلمة، و807 قائد وقائدة مدرسة ابتدائية، أما في الصف الثاني المتوسط فجمعت البيانات من 30157 طالبًا وطالبة في 939 مدرسة متوسطة، وأجاب عن الاستبانات 25007 من أولياء أمورهم، و2798 معلمًا ومعلمة، و780 قائد وقائدة مدرسة متوسطة، وكان عدد أعضاء الفرق واللجان المشاركة في البرنامج ٤٦٢ عضوًا من الجنسين، ووصل عدد الفرق الميدانية إلى 57 فريقًا.

وكشفت الهيئة أن الطالبات حققن تفوقًا في كل من الرياضيات والعلوم، وكان فرق الأداء في العلوم أكبر منه في الرياضيات لكلا الصفين (الرابع الابتدائي والثاني المتوسط)، مع تدني الأداء بشكل عام للطلاب والطالبات.

وعن بعض العوامل التي تتعلق بالتعليم والتعلم، فيشير تقرير الاختبارات الوطنية 2018م، إلى العلاقة الإيجابية بين التحاق الطلبة بالروضة أو التمهيدي ومستوى تحصيلهم في الصف الرابع الابتدائي، كما لوحظ تدني أداء الطلاب الذين أعادوا سنة دراسية مقارنة بأداء أقرانهم الذين لم يعيدوا أي سنة دراسية، إضافة إلى وجود علاقة سلبية بين الغياب والتأخر عن الحضور للمدرسة وبين مستوى التحصيل الدراسي، وأن زيادة عدد مرات الغياب والتأخر لها تأثير سلبي على مستوى تحصيل الطلبة.