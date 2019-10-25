بالفيديو.. لحظة العثور على مفقود «رغبة» متوفى في الصحراء

تم اليوم الجمعة العثور على المواطن تركي متعب العتيبي، متوفى، بعد أن فُقد منذ يومين عقب خروجه من محافظة شقراء باتجاه مدينة الرياض.

وأوضحت جمعية غوث -عبر حسابها بموقع التواصل تويتر- العثور على المفقود من قبل ذويه بمشاركة أعضاء جمعية غوث، وذلك في مركز رغبة.

وكانت جمعية غوث أعلنت في وقت سابق، ترحيبها بكل الجمعيات والفرق والمتطوعين في مهمة البحث عن المفقود العتيبي.

وعثرت فرقة الطيران رقم 3 المكونة من كابتن عايض الدوسري والكابتن مسفر الدوسري والكابتن مبارك الدوسري، مع المراقبة الأرضية، أمس الخميسٍ، على سيارة المفقود.

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وورد للجمعية يوم 23 أكتوبر الجاري، بلاغ عن مفقود خرج من محافظة شقراء متجهًا إلى الرياض، وآخر برج التقط إشارة جواله كان بمركز رغبة، حيث انقطع الاتصال به منذ ذلك الوقت.

من جانبها، أعلنت معية عون للبحث والإنقاذ –عبر حسابها بموقع تويتر- أنها تلقّت من الكنترول الميداني، خبر العثور على مفقود رغبة، من قبل ذويه متوفى، مقدمة الشكر لفريق عون، ولكل من شارك في عملية البحث عن المواطن.

وكانت الجمعية قد ذكرت في وقت سابق، أن أعضاءها استأنفوا عمليات البحث عن مفقود رغبة بعد العثور على سيارته من قبل أبطال جمعية غوث، مساء أمس الخميس.