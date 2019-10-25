«الأرصاد» توضِّح مدى تأثر أجواء المملكة بالعاصفة «كيار»

أكدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الجمعة، أنَّه من خلال المتابعة المستمرة لمستجدات الحالة المدارية في بحر العرب، وتحليل خرائط الطقس، وصور الأقمار الصناعية، تبيَّن أنها تشير إلى أنَّ الحالة تطورت من منخفض مداري إلى عاصفة مدارية، أطلق عليها «كيار».

وأوضحت الهيئة، أنَّ تلك العاصفة تقع عند خط عرض 16.1 درجة شمالًا، وخط طول 71.8 درجة شرقًا، وتقدر سرعة الرياح حول مركزها(35ـ45) عقدة وبسرعة تراوح بين (63ـ 81 كم/ س)، وتتحرك باتجاه الغرب، إلى الشمال الغربي، داخل بحر العرب، دون أي تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكدت الهيئة أن أنها مستمرة في مراقبة الحالة من المختصين في قطاع الأرصاد، وسيتم إصدار التقارير اللازمة للحالة عند حدوث أي مستجدات لها.

من ناحيته، أوضح عضو مركر الفلك الدولي، الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، اليوم الجمعة، وجود حالة مدارية عاصفةً قبالة الساحل الغربي الهندي، تمَّ تسميتها باسم فور « FOUR».

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وأضاف الحربي، عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»، أنه من المتوقع أن تتطور الحالة المدارية الى إعصار من الدرجة الثالثة، مشيرًا إلى أنَّ مسارها المبدئي يتَّجه نحو جنوب سلطنة عمان.

وتابع الحربي، أنَّ مسار الحالة المدارية قد يكون إيجابيًّا بالنسبة للسعودية، كلما اتجهت نحو جنوب عمان أو اليمن، من ناحية اندفاع الكتلة الرطبة لها.

وأوضحت مواقع الرصد الجوي، أن الحالة العاصفة المدارية «فور» من المتوقع أن تتجه إلى وسط بحر العرب خلال اليومين القادمين.