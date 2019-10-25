السعودية اليوم / إجلاء نحو 50 ألف شخص جراء الحرائق في كاليفورنيا



واشنطن 24 صفر 1441 هـ الموافق 23 أكتوبر 2019 م واس

أصدرت السلطات المحلية في مدينة لوس أنجلوس، أوامر لنحو 50 ألف شخص، لإخلاء منازلهم الواقعة في شمال المدينة، التي اجتاحتها حرائق عنيفة أجّجتها الرياح القوية .

وقال مسؤولون في فريق الإطفاء في تصريحات صحفية : إن ألسنة اللهب غطّت خلال بضع ساعات نحو ألفي هكتار، وباتت تشكّل تهديدًا للمنازل بالقرب من بلدة سانتا كلاريتا، على بُعد 65 كيلومترا شمال مدينة لوس أنجلوس بغرب الولايات المتحدة .

الجدير بالذكر أن مئات القصور في منطقة باسيفيك باليسيدز الشهيرة بمدينة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا الأميركية تواجه، خطر حرائق الغابات والتي ساعدة في اتشارها رياح "سانتا أنا ط، التي يقول خبراء أرصاد إنها مستمرة حتى بداية الأسبوع القادم .

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19:52ت م

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