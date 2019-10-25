السعودية اليوم / فتح بوغاز مينائي الإسكندرية والدخيلة بعد تحسن الأحوال الجومائية



القاهرة 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

قررت سلطات ميناء الإسكندرية، اليوم إعادة فتح ميناءي الإسكندرية والدخيلة، بعد تحسن الأحوال الجومائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية رضا الغندور في تصريح له اليوم : إن عمليات الشحن والتفريغ بالسفن على الأرصفة وحركة دخول وخروج البضائع والشاحنات من الميناء وإليه مستمرة بشكل طبيعي.

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19:29ت م

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