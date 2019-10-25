السعودية اليوم / المنظمة الدولية للهجرة تساعد 141 مهاجرًا نيجيريا في العودة إلى بلادهم



طرابلس 26 صفر1441 هـ الموافق25 اكتوبر 2019 م واس

قالت بعثة المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا إنها ساعدت 141 مهاجرا نيجيريا «انقطعت بهم السبل» في ليبيا، على العودة طوعا إلى بلادهم.

وأوضحت البعثة في بيان لها اليوم، أن المهاجرين النيجيريين والبالغ عددهم 13 راكباً، عادوا إلى وطنهم خلال رحلة جوية أقلعت من مطار سبها أمس.

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19:29ت م

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