السعودية اليوم / التعليم يناقش المقترحات التطويرية لحركة نقل المعلمين



الرياض 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

عقدت وزارة التعليم، ورشة عمل حول "تطوير آلية حركة النقل"، بحضور نخبة من الخبراء وذوي الاختصاص بالوزارة.

وتناولت الورشة عدداً من المحاور المتعلقة بحركة النقل وآلياتها، حيث قدم المشرف العام على الشؤون المدرسية الدكتور أمين نعمان تعريفاً موجزاً عن آلية حركة النقل، ومسار عمليات الحركة الخارجية.

كما تناول مدير شؤون المعلمين بالوزارة خالد القحطاني مراجعة خصائص النقل، مستمعاً لمداخلات المشرفين، والمشرفات من ذوي الاختصاص، فيما تناول المحور الأخير في الورشة تحديث عناصر المفاضلة، والمقترحات التطويرية لحركة النقل.

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19:04ت م

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