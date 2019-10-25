السعودية اليوم / تعليم الجوف يصرف 1.3 مليون ريال ميزانية تشغيلية للمدارس



سكاكا 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الشؤون المالية، عن صرف مخصصات الميزانية التشغيلية لمدارس البنين والبنات للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 1441هـ، في الحسابات البنكية للمدارس، والبالغ مجموعها أكثر من 1.3 مليون ريال.

وأوضح مدير إدارة الشؤون المالية أحمد بن يوسف الحشاش أن مخصصات الميزانية التشغيلية اشتملت على بند " المستلزمات التعليمية، نفقات النشاط الثقافي والرياضي.

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18:50ت م

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