السعودية اليوم / بدء إزالة أعمدة كهرباء الضغط العالي تمهيداً لتشغيل مطار حفر الباطن للرحلات الدولية



حفر الباطن 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واس

بدأت الشركة

يذكر أن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أعلن على هامش منتدى مكة المكرمة الاقتصادي, الذي أقيم في شهر مارس من العام الحالي أنه سيتم البدء في تحويل المطار إلى مطار إقليمي قبل نهاية العام الميلادي 2019م، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ليكون مواكباً مع تطلعات و رغبات الأهالي في المحافظة.

// انتهى //

18:47ت م

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حفر الباطن 26 صفر 1441 هـ الموافق 25 أكتوبر 2019 م واسبدأت الشركة السعودية للكهرباء اليوم, أعمال إزالة أعمدة كهرباء الضغط العالي، وذلك تمهيداً لتشغيل مطار ‫حفر الباطن في القيصومة للرحلات الدولية في نهاية العام الحالي ٢٠١٩م.يذكر أن صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، أعلن على هامش منتدى مكة المكرمة الاقتصادي, الذي أقيم في شهر مارس من العام الحالي أنه سيتم البدء في تحويل المطار إلى مطار إقليمي قبل نهاية العام الميلادي 2019م، وذلك بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية ليكون مواكباً مع تطلعات و رغبات الأهالي في المحافظة.// انتهى //18:47ت م0114

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