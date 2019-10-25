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علي يتبرع بكليته لأخته ذات الـ 7 أعوام
متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها
في بادرة اجتماعية تبرع الشاب علي بن مسفر آل فائع البالغ من العمر 18 عاماً بإحدى كليتيه لأخته نوف البالغة من العمر 7 سنوات والمصابة بمرض الفشل الكلوي وقد تكللت العملية بالنجاح.
وأشاد والد الشاب بموقف ابنه الذي ضرب أروع الأمثلة عندما تواجد في المستشفى دون علم أي أحد وطلب التبرع لأخته في حالة المطابقة.
فيما دعت والدة الشاب له بأن يمن عليه الله بالعافية والصحة وأن يجعل ما قدمه في ميزان حسناته وأن يشفي أخته المصابة.
وأضافت لعل ذلك من أروع الترابط والأخوة بين المجتمع السعودي الذي يقدم كل يوم أشياء جديدة في الترابط والتآخي والتآلف وحب الخير.
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