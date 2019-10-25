كيف تساعد سنغافورة كبار السن؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سنغافورة منحت الحكومة في سنغافورة المواطنين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة سلطة تعطيل حركة المرور، بفضل جهاز استشعار أنيق وصغير، مدمج في إشارات المرور. ويستجيب الجهاز - الذي يحمل اسم «جرين مان بلاس» - من خلال إطلاق ضوء وإصدار تنبيه واهتزاز عندما يمرر المستخدم إصبعه على بطاقة نقل يتم إصدارها بصورة خاصة. ويشغل المستشعر جهاز «جرين مان» الذي يصدر وميضا لعدة ثوان أطول من المعتاد، مما يمنح الزمن المخصص لعبور الطريق وقتا أطول بدون تسرع.



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