السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - روما
ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر أمس ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.
ووقع الزلزال في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا وكان مركزه على عمق 11 كلم في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا، حسب معهد الجيوفزياء الإيطالي «آي. إن. جي. في».
وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان إن «السكان شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات».
كانت هذه تفاصيل خبر زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.