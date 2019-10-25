زلزال بقوة 4.4 درجات يضرب جنوب إيطاليا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضرب زلزال بقوة 4ر4 درجات على مقياس ريختر أمس ساحل منطقة كالابريا جنوب إيطاليا.

ووقع الزلزال في الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا وكان مركزه على عمق 11 كلم في البحر، قبالة بلدة سكاليا، في الساحل الغربي من منطقة كالابريا، حسب معهد الجيوفزياء الإيطالي «آي. إن. جي. في».

وقالت هيئة الحماية المدنية في إيطاليا في بيان إن «السكان شعروا بالزلزال، لكن لم ترد أنباء عن وقوع أضرار للسكان أو الممتلكات».