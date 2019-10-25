باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا بعد مقتل 3 بكشمير

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - إسلام أباد أعلنت وزارة الخارجية الباكستانية أن إسلام أباد احتجت أمس على مقتل ثلاثة مدنيين في منطقة كشمير المتنازع عليها. وجرى استدعاء دبلوماسي كبير من البعثة الدبلوماسية الهندية في إسلام أباد إلى الوزارة في أعقاب ما وصفته بأنه «انتهاكات غير مبررة لوقف إطلاق النار» من قبل قوات الحدود الهندية. وطلب من الجانب الهندي احترام اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم في 2003 بشأن كشمير، المقسم إلى جزءين: أحدهما يخضع لسيطرة الهند، والآخر لباكستان.



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