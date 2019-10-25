الأمن الروسي يترقب هجوما الكترونيا أجنبيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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حذر أمين مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف من أن الاستخبارات الأجنبية تتحين الفرص لشن هجمات الكترونية ضخمة على البنى التحتية للمعلومات في بلاده.

وقال باتروشيف في اجتماع بمدينة أومسك بسيبيريا أمس «تعمل وكالات الاستخبارات الأجنبية على تحديد نقاط الضعف في البنية التحتية للمعلومات الروسية من أجل شن هجمات الكترونية ضخمة عليها».

وأضاف «الأهداف الحاسمة للإضرار بالبنية التحتية الحيوية للمعلومات لا تزال مرسومة، بما يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي»، وانتقد باتروشيف الأمن السيبراني في سيبيريا، مشيرا إلى أن بعض المرافق المهمة لا تزال غير محمية.