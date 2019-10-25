السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض، عدن
شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين. وأكد المركز الإعلامي للجيش أن القوات المسلحة دكت مخابئ وتحصينات الحوثيين في جبهة الصفراء.
وأشار قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي إلى أن قوات الجيش الوطني باغتت عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية، مبينا أن فرق الاستطلاع باللواء رصدت منذ يومين، تحضير الحوثيين لهجوم ضد قوات الجيش. وأضاف أن عملية الجيش لا تزال مستمرة، تزامنا مع التقدم المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.
من جهة أخرى نظم مئات الصيادلة أمس الأول وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهم. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أغلقت الميليشيات الحوثية أكثر من 400 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعايير الحوثية.
مشاهدات يمنية
- مقتل طفلة في انفجار لغم حوثي غرب مدينة تعز
- ميليشيات الحوثي تواصل حملة جبايات كبيرة باسم المولد النبوي
- ميليشيات الحوثي تشن قصفا مدفعيا وبمختلف الأسلحة على التجمعات السكنية بمحافظة الحديدة غرب اليمن
- وزير الإعلام معمر الإرياني: ميليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا مستمرة في سرقة حصص التموين الغذائي
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يدك مخابئ وتحصينات الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.