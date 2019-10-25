الجيش اليمني يدك مخابئ وتحصينات الحوثيين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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شنت قوات الجيش اليمني مسنودة بطيران تحالف دعم الشرعية هجوما مباغتا على مواقع ميليشيات الحوثي في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، المعقل الرئيس للانقلابيين. وأكد المركز الإعلامي للجيش أن القوات المسلحة دكت مخابئ وتحصينات الحوثيين في جبهة الصفراء.

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وأشار قائد لواء حرب واحد العميد جبر الغنيمي إلى أن قوات الجيش الوطني باغتت عناصر الميليشيات في جبهة النقعة وجبال عار بهجوم خاطف من ثلاثة محاور قتالية، مبينا أن فرق الاستطلاع باللواء رصدت منذ يومين، تحضير الحوثيين لهجوم ضد قوات الجيش. وأضاف أن عملية الجيش لا تزال مستمرة، تزامنا مع التقدم المستمر لوحدات الجيش وفرار الميليشيات.

من جهة أخرى نظم مئات الصيادلة أمس الأول وقفة احتجاجية في العاصمة صنعاء ضد الممارسات التعسفية التي تمارسها الميليشيات الحوثية بحقهم. وتأتي هذه الاحتجاجات بعد أن أغلقت الميليشيات الحوثية أكثر من 400 صيدلية في صنعاء بحجة عدم مواءمتها للمعايير الحوثية.

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